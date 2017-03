KrFU ber KrF tvinge fram omkamp om abortlova

– Vi meiner abortlova må reviderast i neste stortingsperiode. Uansett om det blir samarbeid med Arbeidarpartiet eller Høgre. Dette spørsmålet skal og bør vere heilt sentralt i forhold til kven KrF skal støtte, seier KrFU-leiar Ida Lindtveit til NRK.

Lindtveit peiker på to punkt i abortlova som ho meiner er etisk og moralsk diskutable. Det første er fosterreduksjon ved tvillingsvangerskap, det andre er kriteria for abort etter tolvte svangerskapsveke der lova i dag opnar for abort når det er stor fare for at barnet får alvorleg sjukdom som følgje av arvelege anlegg, sjukdom eller skadeleg påverknad under svangerskapet.

Stortingsrepresentant og nestleiar i Høgres kvinneforum Heidi Nordby Lunde seier derimot at det er heilt uaktuelt for Høgre å gå med på ei slik revidering av abortlova uansett om kravet kjem under eventuelle regjeringsforhandlingar etter valet.

I fjor vart det utført 13.169 abortar i Noreg. Det er det lågaste talet sidan registreringa starta i 1979. 81 prosent av abortane i fjor vart utførte før veke ni og 4 prosent vart utførte etter tolvte svangerskapsveke.

