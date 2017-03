Minst to bilar tatt av snøskred i Lavangsdalen i Troms

Store styrkar rykte ut til staden, skriv Troms politidistrikt på Twitter.

Ifølgje NRK har skredet gått over E8 i Lavangsdalen.

I meldinga skriv politiet at det har gått eit snøskred og at minst to bilar er tatt av skredet.

Ifølgje varsom.no er det stor snøskredfare i området etter at det har komme store snømengder i Troms den siste veka.

(©NPK)