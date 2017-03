NRK får tre nye utanrikskorrespondentar

Anders Magnus (64) tar over for Gro Holm i Washington, Kjersti Strømmen (51) tar over for Peter Svaar i Beijing og Øyvind Nyborg (43) tar over for Espen Aas i London.

To av dei tre har erfaring som NRK-korrespondentar frå tidlegare. Både Strømmen og Magnus har hatt Asia-kontoret tidlegare, høvesvis frå 1999 til 2003 og frå 2010 til 2014.

Utanrikssjef Knut Magnus Berge i NRK seier at dei la vekt på erfaring og rutine då dei tilsette dei tre.

– I urolege tider der journalistikken er under press og mange kikkar oss i korta, ønskte vi folk med tyngde og erfaring. Vi er veldig godt fornøgd med tilsettingane, seier han.

Det var berre interne søkjarar som fekk moglegheit til å søke dei utlyste stillingane.

Dei tilsette startar i stillingane på seinsommaren.

(©NPK)