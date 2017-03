Noreg tek opp att helsepolitisk samarbeid med Kina

Etter at tilhøvet er normalisert mellom dei to landa, blir kontakten teken opp att på stadig nye område. Statsminister Erna Solberg (H) har varsla at ho i vår reiser til Kina.

Torsdag tok helse- og omsorgsministeren imot visehelseminister Cui Li for å diskutera felles helsepolitiske spørsmål.

-Vi diskuterte felles utfordringar og moglegheiter i helsesamarbeidet, mellom anna knytt til antibiotikaresistens, seier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

Han viser til at Noreg og Kina sit saman i ei gruppe i WHO som arbeider for å få bukt med antibiotikaresistens. Både Noreg og Kina har ein eigen strategi for dette.

-Vi kan med fordel utveksla erfaringar for å styrkja det arbeidet, seier Høie.

Bruk av IKT i helsepolitisk samanheng var også eit tema. Dei to politikarane diskuterte også korleis ein kan handtera globale helseutfordringar som pandemiar og ikkje-smittsame sjukdommar som kreft, hjarte- karsjukdom og kols.

Møtet blir også sett på som døropnar for norsk helsenæring, og eit ledd i å styrkja samarbeidet innan forsking og innovasjon. Sjølv om Noreg og Kina er svært ulike land, kan satsing på velferdsteknologi og e-helseløysingar vera aktuelle område.

Etter at dei politiske samtalane er overstått, vil visehelseministeren få ei omvising på Oslo universitetssjukehus, Oslo legevakt og på Folkehelseinstituttet for å sjå korleis Noreg førebyggjer, overvaker, varslar og handterer kriser og i tillegg planlegg og styrer beredskap.

(©NPK)