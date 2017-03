Regjeringa vil ha ein grønare og smartare industri

Norsk industri må bli grønare, smartare og meir nyskapande, slo statsminister Erna Solberg (H), fast då ho og næringsminister Monica Mæland (H) la fram hovudpunkta i den nye industrimeldinga til regjeringa i Herøya industripark i Porsgrunn torsdag.

Auka globalisering, ei galopperande teknologiutvikling og auka krav til låge klimautslepp har sett industrien under press. Men statsministeren meiner norsk industri ligg svært godt an til å takla overgangen.

– Det er store moglegheiter for norsk industri når digitalisering og teknologiutvikling blir stadig viktigare konkurransefortrinn i den globale konkurransen. Med ny teknologi og meir bruk av automatisering kan arbeidsplassar som tidlegare var flagga ut, flytta tilbake til Noreg, peikar Solberg på til NTB.

Føresetnaden er likevel at industrien klarar å få ned utsleppa, skapa kunnskapsbaserte arbeidsplassar med høg lønsemd, og også fleire bedrifter, uttalte Solberg.

Sp ville stoppa pressekonferanse

Heile Industrimeldinga blir først offentleggjort i etter statsråd fredag, og inneheld rundt 60 tiltak.

Både Senterpartiet og LO reagerte sterkt på at deler av meldinga blei presentert dagen før Stortinget får henne, og Sp prøvde å få pressekonferansen stoppa utan å lykkast. Dei meiner strategien blir brukt som eit grep for å kunna visa fram berre "solsida" av meldinga.

Solberg avfeiar kritikken.

– Dette er ikkje uvanleg og blei også gjort av den raudgrøne regjeringa. Vi gjer dette fordi det no kjem så mange saker og meldingar at vi rett og slett ikkje har nok dagar å leggja fram alle på etter statsråd, seier Solberg til NTB.

Lettare å få lån for små

Blant tiltaka i meldinga er ein eigen strategi for grøn konkurransekraft, som skal leggjast fram saman med statsbudsjettet til hausten. I meldinga blir mellom anna initiativet Prosess 21, lansert. Der skal prosessindustrien og styresmaktene arbeida saman for å få ned utslepp i prosessindustrien. Kraftkrevjande industri skal framleis også få C02-kompensasjon etter 2020.

For å stimulera til fleire bedrifter og meir innovasjon, vil regjeringa gjera det lettare for små og mellomstore bedrifter å få lån, og varslar nye skatteinsentiv for investeringar i oppstartselskap, i tillegg til ei ny garantiordning for industriinvesteringar. Regjeringa set også av 50 millionar kroner til eit felles testsenter for bedrifter av alle storleikar.

Regjeringa vil også styrkja program som hjelper norske bedrifter til å konkurrera i utlandet, og som gjer det meir attraktivt for utanlandske bedrifter å investera i Noreg.

Regjeringa vil vidare setja i gang ein ny strategi for auka digitalisering av næringslivet, på tvers av bransjar og næringar.

– Lite konkret

Arbeidarpartiet kritiserer meldinga for å vera lite forpliktande, medan LO kallar innhaldet "litt slapt og lite konkret".

– Det mest interessante er kanskje det dei ikkje snakkar om, som CSS eller NOx-fondet. Dei sa ingenting om Fornybar AS eller eigarskap. Dei sa ingenting om kva bransjar som er viktige, seier nestleiar i LO Hans-Christian Gabrielsen i ein kommentar.

Miljøorganisasjonen Zero rosar regjeringa for ønsket om å trekkja norsk industri i ei grøn retning, men seier det er uklart kva utsleppseffekt tiltaka vil ha.

