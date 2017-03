SV vil ha oljefondet ut av oljeaksjar

Ifølgje økonomiprofessor Michael Hoel er Noreg overeksponert mot olje, og han seier oljefondet burde selje seg ut av oljeaksjar. Kari Elisabeth Kaski, SVs førstekandidat i Oslo, vil ha Arbeidarpartiet med på eit felles valløfte om å selje seg ned.

– Vi ønskjer å følgje opp det Ap tok initiativ til, nemleg uttrekk av kol. Det er viktig å lytte til argument frå økonomar om risiko. Oljefondet tar for stor risiko i dag, seier ho til Dagens Næringsliv.

Kaski meiner det er risikabelt å eige oljeaksjar i seg sjølv, fordi ho meiner verda må redusere forbruket av all fossil energi dersom den globale oppvarminga skal avgrensast. Klimarisikoen var hovudargumentet då Stortinget i 2015 tok oljefondet ut av kolaksjar.

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg i Ap er ikkje like overbevist. Han seier at det er meir openbert at kolforbruket må ned, og han viser til at olje er ein del av 2040-prognosane frå det internasjonale energibyrået IEA.

– Oljefondet må ikkje bli eit politisk verktøy, men ha avkasting som overordna mål. Det skal vere ein veldig høg terskel for uttrekk, seier Solberg, men legg til at han er open for diskusjon rundt temaet.

