Sp klarte ikkje å hindra pressekonferanse om industrimeldinga

Først fredag – dagen etter den tillyste pressekonferansen på Herøya – vil industrimeldinga bli lagt fram i statsråd og heile innhaldet bli kjent for folk flest.

– Opposisjonen vil i den offentlege debatten etter presentasjonen vera heilt prisgitt utvalet til regjeringa av informasjon. Senterpartiet krev at regjeringa stoppar pressekonferansen, seier leiar Geir Pollestad (Sp) i næringskomiteen på Stortinget til VG.

Fekk ikkje støtte

Kravet få Pollestad blei diskutert under møtet i presidentskapen i Stortinget torsdag formiddag. Der blei brevet "teke til orientering", som det heiter. Det kom ikkje på tale å prøva å stoppa pressekonferansen til regjeringa.

– Det er to ulike statsmakter, dette. Korleis regjeringa vel å publisera sakene sine, må regjeringa sjølv bestemma, seier Marit Nybakk.

Ho legg til at det i ein tidlegare periode gjekk brev frå presidentskapen til regjeringa der det blei oppmoda om at stortingsrepresentantar så langt som det er mogleg må få innsyn i regjeringsdokument dei skal behandla, før dei blir offentleggjort på anna vis.

– Alle regjeringar – uavhengig av politisk farge – bør skjerpa seg, slik at stortingsrepresentantane så langt det er råd, får tilgang til dokumenta dei treng så tidleg som mogleg, seier ho.

Geir Pollestad meiner Erna Solberg fekk ein "peikefinger" frå Stortinget.

– Eg ventar at statsministeren tek inn over seg peikefingeren frå Stortinget og sørgjer for å slutta med desse planlagde og opne lekkasjane. Om ikkje vil Senterpartiet ta dette opp på nytt, seier han til NTB.

Skjer ofte

– For fleire år sidan, då Pollestad sjølv sat i regjering, kom det stadig vekk nyheiter frå regjeringa. Mange med Pollestad i spissen, svarar Henrik Asheim frå Høgre og viser mellom anna til at Pollestad lak frå Nasjonal transportplan i 2013.

Nybakk seier lekkasjar frå regjeringa i samband med saker som går føre seg skjer ofte og ikkje er noko som berre heng saman med den regjeringa ein har i dag.

– Stortinget kan ikkje hindra regjeringa i å reklamera for sakene dei arbeider med. Men ein kunne jo tenkja seg at regjeringa hadde statsråd ein gong til i veka, framfor at alt kjem samtidig på fredagar, seier ho.

LO-nestleiar Hans-Christian Gabrielsen meiner handteringa til regjeringa av industrimeldinga er del av ein uheldig praksis som er innført.

– Statsråden legg fram godbitane i ein pressekonferanse dagen før meldinga går i statsråd. Då får regjeringa merksemd om alt det ho er nøgd med, og unngår kritikk for det meldinga manglar. Det er uryddig, seier han til NTB.

