Sp klarte ikkje å hindre pressekonferanse om industrimeldinga

Først fredag – dagen etter pressekonferansen på Herøya – vil industrimeldinga bli lagt fram i statsråd og innhaldet i sin heilskap bli kjent for allmenta.

– Opposisjonen vil i den offentlege debatten etter presentasjonen vere heilt prisgitt regjeringas utval av informasjon. Senterpartiet krev at regjeringa stoppar pressekonferansen, sa leiar Geir Pollestad (Sp) i næringskomiteen på Stortinget til VG før pressekonferansen.

Fekk ikkje støtte

Kravet frå Pollestad vart diskutert under eit møte i Stortingets presidentskap torsdag formiddag. Der vart brevet "tatt til orientering", som det heiter. Å prøve å stanse regjeringas pressekonferanse kom ikkje på tale.

– Det er to forskjellige statsmakter, dette. Korleis regjeringa vel å publisere sine saker, må regjeringa sjølv bestemme, seier første visepresident Marit Nybakk.

Ho legg til at det i ein tidlegare periode gjekk brev frå presidentskapet til regjeringa der det vart bedt om at stortingsrepresentantar så langt som det er mogleg får innsyn i regjeringsdokument dei skal behandle, før dei blir offentleggjorde på anna vis.

– Alle regjeringar – uavhengig av politisk farge – bør skjerpe seg, slik at stortingsrepresentantane så langt det er mogleg får tilgang til dokumenta dei treng så tidleg som mogleg, seier ho.

Skjer ofte

Nybakk seier lekkasjar frå regjeringa i samband med saker skjer ofte og ikkje er noko som åleine er knytt til regjeringa i dag.

– Stortinget kan ikkje hindre regjeringa i å reklamere for sakene dei jobbar med. Men ein kunne jo tenkje seg at regjeringa hadde statsråd ein gong til i veka, framfor at alt kjem samtidig på fredagar, seier ho.

LO-nestleiar Hans Christian Gabrielsen meiner regjeringas handtering av industrimeldinga er del av ein uheldig praksis som er innført.

– Statsråden legg fram godbitane i ein pressekonferanse dagen før meldinga går i statsråd. Då får regjeringa merksemd om alt det den er fornøgd med, og unngår kritikk for det meldinga manglar. Det er uryddig, seier han til NTB.

