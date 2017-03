Tinder endrar brukarvilkår etter press frå Forbrukarombodet

– Det er gledeleg at Tinder har bestemt seg for å gjere vilkåra sine kortare og klarare. Forbrukarane kan no enklare sette seg inn i kva dei aksepterer når dei tar i bruk appen, seier forbrukarombod Elisabeth Lier Haugseth til Dagens Næringsliv.

Forbrukarombodet kravde i fjor sommar at Tinder gjorde fleire endringar i app-vilkåra sine, blant anna at Tinder og assosierte selskap fekk evig rett til å nytte alt innhald som brukaren lastar opp i appen.

– Før kunne Tinder bruke bileta dine til reklame utan samtykke, seier Haugseth til Nettavisen.

Til Dagens Næringsliv seier ho at appen braut marknadsføringslova på fleire punkt, blant anna at rettstvistar skal bringast for domstolen i Dallas County i Texas, etter Texas’ lover.

Ifølgje Forbrukarombodet har europeiske forbrukarmyndigheiter no bedt dei sosiale media Facebook, Twitter og Google+ om å endre avtalevilkåra slik at dei følgjer europeisk lov.

(©NPK)