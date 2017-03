Tre bilar tatt av snøskred i Troms- ingen personar skadd

Politiet fekk melding om skredet klokka 10.27. Store styrkar rykte ut til staden, skriv Troms politidistrikt på Twitter.

– Snøskredet har gått over E8 i Lavangsdalen, snautt 30 minutt frå Tromsø sentrum, seier operasjonsleiar Steinar Gudmundsen ved Troms politidistrikt til NTB.

Skredet blir omtalt som 200 meter langt og to meter djupt. Først vart det meldt at skredet hadde tatt minst to bilar. Like etter klokka 11 opplyser politiet at tre bilar er tatt.

Politiet har hatt telefonkontakt med passasjerar i to av bilane som er såpass dekt av snø at dei ikkje kjem seg ut.

– Dei er ikkje skadde, seier operasjonsleiaren.

Han fortel at alle nødetatar enten er på staden eller på veg, og at deira første prioritet er å finne ut om fleire bilar er tatt.

Ifølgje varsom.no er det stor snøskredfare i området etter at det har komme store snømengder i Troms den siste veka.

