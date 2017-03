Utgreiing om innlemming av Nordmøre-kommunar i Trøndelag

Arbeidsutvalet i det nye Trøndelag fylke får truleg lagt fram ei sak om å starta ei slik utgreiing på møtet tysdag 4. april. 27. april blir saka endeleg behandla i Fellesnemnda, skriv Trønder-Avisa.

– Ein region som omfattar Trøndelag og dei kommunane det gjeld, vil ha mange positive sider. Vi har felles identitet, næringsgrunnlag og infrastruktur, skriv fylkesrådmann Odd Inge Mjøen i innstillinga si.

Kommunane som ønskjer å byta fylke, er Kristiansund, Aure, Smøla, Halsa, Surnadal og Rindal. Sistnemnde har allereie søkt Stortinget om ny fylkestilhøyrsel.

Fylkestinget i Møre og Romsdal vedtok i desember i fjor at inndelinga skal vera den same som i dag, men opna samtidig for å gjennomføra grensejusteringar.

