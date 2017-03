– Venstre må bryta forbanninga

Sidan 1993 har partiet falle under sperregrensa ved annakvart val. Sidan partiet fekk 5,2 prosent for fire år sidan, kan det sjå ut som om det ventar ei vandring i skuggedalen i neste stortingsperiode, noko også dei siste meiningsmålingane tyder på.

Landsmøtet til partiet starta fredag i Ålesund. Der blir spørsmålet om korleis veljarane skal vinnast tilbake, eit viktig tema.

– Vi har ei forbanning vi må bryta, og det er vi fullstendig klar over, seier Rotevatn, som sit i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, til NTB. Sjølv står han i fare for å ryka ut dersom partiet fell under sperregrensa. På eit snitt av meiningsmålingar i mars får partiet 3,8 prosent.

Uro

Samtidig er det stor uro internt i partiet. Uttalen til partileiar Trine Skei Grande til VG tidlegare denne veka om at Venstre vil velta ei eventuell ny Høyre-Frp-regjering har skapt ny uro i partiet. Abid Raja er blant dei som har rykt ut og meint at dette er ein uklok strategi.

– Det kom som lyn frå klar himmel at vi etter valet skal finna på ei sak for å fella regjeringa. Det er svært uklokt å annonsera seks månader på førehand at vi skal kasta Frp og Høgre ut av regjering, for så å tre inn sjølve, sa Raja til Dagbladet torsdag.

Også fleire kommentatorar har omtalt uttalen til Grande som "høgt spel".

Raja seier til NTB at Grande internt i partiet har moderert uttalen sin.

– Også politikarar kan seia ting som er feil og uttrykkja seg på måtar dei angrar på i ettertid, seier han og legg til at Grande til han har bede om orsaking for det ho sa.

– Illojalt

På landsstyremøtet torsdag kom ho derimot ikkje med noko orsaking, får NTB vita av medlemmer som var til stades.

Fleire delegatar er likevel meir kritiske til uttalane til Raja.

– Dette er illojalt. Eg er skikkeleg lei av soloutspelet til Abid Raja. Han har på kort tid opna for at Arbeidarpartiet, ønskte å gå inn i regjering med ein gong og no vil han dette, seier Rebekka Borsch, som sit i landsstyret i Venstre og er førstekandidat i Buskerud, til Aftenposten.

– God stemning

Iselin Nybø, som leiar redaksjonskomiteen på landsmøtet, prøver på si side å dempa konflikten.

– Eg oppfattar ikkje at det er noko uro i partiet. Eg oppfattar at vi er heilt samde i strategien om at vi vil ha ei blågrøn regjering. Det er ei god stemning i partiet, seier leiar av redaksjonskomiteen Iselin Nybø til NTB.

Heller ikkje Rotevatn trur uttalane til Grande og reaksjonen til Raja vil leggja nokon dempar på stemninga på landsmøtet.

– Eg opplever at avstandane her er mindre enn det ein kan få inntrykk av i media, seier han.

(©NPK)