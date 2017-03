Barnevernsreforma gir kommunane større ansvar

Det går fram av barnevernsreforma som barneminister Solveig Horne (Frp) la fram fredag.

– Barn som lever under dårlege oppvekstvilkår får ikkje god nok og tidleg nok hjelp der familiane bur. Derfor vil vi gi meir ansvar til kommunane for at dei skal førebyggje meir og at dei ulike tenestene skal samarbeide betre. Det gjer at fleire avgjerder kan takast av dei som er nærmast barna, seier Horne.

Departementet legg opp til at reforma vil bidra til at kommunane disponerer større delar av ressursane i barnevernet, men samtidig må dei betale meir kostbare og inngripande tiltak som fosterheim og institusjon.

(©NPK)