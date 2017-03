Erna Solberg til Kina neste veke

Solberg vil leie ein norsk delegasjon på det offisielle besøket 7. til 10. april. Hovudføremålet med besøket er å møte den kinesiske toppleiinga og ta opp att det politiske og økonomiske samarbeidet.

– Eg er glad for at vi no normaliserer vårt diplomatiske og politiske forhold til Kina. Besøket viser at begge land ønskjer å gjenetablere eit langvarig, breitt og framtidsretta samarbeid. Direkte kontakt med det kinesiske leiarskapet er viktig for eit solid og føreseieleg forhold prega av gjensidige interesser, tillit og forståing, seier statsminister Solberg.

(©NPK)