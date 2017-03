I talen sin til Venstre-landsmøtet oppmoda ho til å lytte meir til ekspertar som samfunnsøkonomar, klimaforskarar og psykologar.

– Noko av det mest skremmande med utviklinga i verda i dag er at det har blitt heilt greitt å "disse" kunnskap. Det har blitt heilt greitt å snakka ned nokre av dei flinkaste folka vi har i samfunnet, dei som er forskarar eller ekspertar som arbeider for å auka kunnskapen vår, sa Grande.

– Og eg skal ha meg fråbeden at politikarar prøver å gjera dei folka små og ubetydelege, tora ho og hausta applaus frå salen.

Løysinga når kunnskap er under press, er meir kunnskap til alle, seier Venstre-leiaren.

– Det betyr at skulen, heile utdanningsløpet, frå barnehagen til universitet og høgskule, er det viktigaste politiske prosjektet vårt. Det er det viktigaste ærendet vårt for heile fellesskapen vår, sa Grande og minte om at om ikkje lenge vil Noreg ikkje lenger ha olje å leva av.

– Det betyr at vi må ha dei flinkaste, smartaste og mest kreative hovuda i verda, slo ho fast.

