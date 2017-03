Helsepersonell slepp å varsle foreldre om overgrepsmistanke

Helsepersonell har i dag ei viss moglegheit til ikkje å informere foreldra i saker som gjeld barn som er eldre enn tolv år. Vilkåret er at barnet har grunnar for det som bør respekterast.

No innfører regjeringa eit snevert tilgjenge til ikkje å informere foreldra også når barnet er under tolv år. Tungtvegande omsyn til barnet må derimot tale mot å informere foreldra.

– Eg vart overraska over at helsepersonell har måtta informere moglege overgriparar før saka hadde blitt undersøkt nærmare. Barn og særleg søsken som pårørande har vore ei gløymt gruppe, no gir vi dei eit løft, seier Kari Kjønaas Kjos (Frp), leiar i helsekomiteen på Stortinget.

