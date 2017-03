I sommar blir alle sigarettpakker grøne

Føremålet er å hindre at barn og unge begynner å røykje eller snuse.

– Vi veit at unge blir påverka av utsjånaden på tobakkspakningane. Det er ingen som ønskjer at barn og unge skal begynne med tobakk. Med reklamefrie pakningar set vi ein stoppar for marknadsføringa retta mot dei yngste blant oss, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Reguleringa inneber at tobakkspakningane skal ha mørkegrøn farge og lik utforming. Skrifta som angir merke og variant, skal standardiserast. Produsentlogo og designelement som fargar og symbol, skal ikkje bli nytta, verken på pakningar eller produkt.

Detaljerte forskriftsreglar vil bli fastsette før sommaren. Det vil komme unntak for enkelte produktgrupper, som sigarar og pipetobakk. Tobakksindustrien vil i ein overgangsperiode få moglegheit til å selje ut varelagera og legge om produksjonen.

Standardiserte tobakkspakningar er allereie innført i Australia, England og Frankrike, og er på trappene i fleire andre land.

Frå 1. juli vil det også vere forbode å bruke e-sigarettar på stadar der det i dag er røykjeforbod.

