Indiske IT-arbeidarar har framleis tilgang til nødnettet

Broadnet, som leverer nokre av linjene som vert nytta i nødnettet, kvitta seg med 120 tilsette då den indiske underleverandøren Tech Mahindra for halvtanna år sidan overtok drifta. I 14 månader hadde tilsette i selskapet full tilgang til nødnettet, men utan nødvendig løyve eller sikkerheitsklarering.

Manglande kompetanse her heime gjer at Broadnet ikkje har moglegheita til å flagge all drift tilbake til Noreg før til hausten, melder NRK.

– Det viktigaste er at vi har lukka avviket, seier direktør Torbjørn Krøvel i Broadnet. Han seier dei er i gang med å tilsetje folk i Noreg og understrekar at Broadnet ikkje bryt lova.

På spørsmål om IT-arbeidarar i India framleis kan skru av nødnettet, svarar direktør Cecilie Daae i Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) at det er ei teoretisk moglegheit for det.

– Eg meiner at det er av avgjerande betydning at alle som jobbar med nødnettet er sikkerheitsklarert, seier Daae.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget opplyste tidlegare i mars at det ikkje er aktuelt å opne kontrollsak før PST har avslutta si etterforsking.

