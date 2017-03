Metkel Betew tiltalt for drapsforsøk, ransplanar og hasjsmugling

Betew vart dømt til 16 års forvaring med ei minstetid på ti år for Nokas-ranet i Stavanger i 2004, men vart lauslaten i oktober 2014 etter avgjerd i Høgsterett.

I august 2015 vart han arrestert på nytt, sikta for alvorlege narkotikabrotsverk, ransforbund og drapsforbund.

Betew er ifølgje NRK no tiltalt for å ha gitt den tidlegare Bandidos-sjefen Lars Harnes i oppdrag å drepe den heleridømte Imran Saber, ofte kalla «Onkel Skrue» og David Toskas «finansminister». Dei to skal ifølgje tiltalen ha skaffa seg tilgang til parkeringsanlegget ved Sabers leilegheit, og ha overvaka rørslene hans før drapsforsøket.

(©NPK)