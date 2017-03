Oljefondet får nei til direkte fornybar-investeringar  

Miljøorganisasjonar har lenge peikt på at slike investeringar vil kunne gi store utsleppskutt. Men om oljefondet skal investerast i såkalla unotert infrastruktur er ikkje eit klimaspørsmål, men først og fremst eit spørsmål om risiko, understreka finansminister Siv Jensen (Frp) i samband med at den årlege stortingsmeldinga om fondet vart lagt fram fredag.

– Eit ope og politisk forankra statleg fond som vårt er ikkje godt eigna til å bere risikoen ved slike investeringar, samanlikna med andre investorar, seier ho.

– Regjeringa ønskjer derfor ikkje å opne for investeringar i unotert infrastruktur no, slår Jensen fast.

Regjeringa går dermed mot rådet frå Noregs Bank om å opne for slike investeringar.

Dei fleste nye fornybarprosjekt er i selskap som ikkje er aksjeselskap, og som oljefondet i dag ikkje har mandat til å investere i.

Fleire problem

Men i stortingsmeldinga blir det peikt på fleire utfordringar knytt til denne typen investeringar. Det dreier seg ifølgje regjeringa både om politisk, omdømmemessing og regulatorisk risiko.

Regjeringa viser blant anna til ein rapport frå konsulentselskapet McKinsey. Der blir det påpeikt at slike investeringar famnar breitt, er komplekse og krev spesialisert kompetanse.

Noregs Bank har i eit brev til departementet peikt på at det er investeringar i infrastruktur i energi, kommunikasjon og transport i utvikla land i Europa og Nord-Amerika som ville vore mest relevante ut frå risikoomsyn.

– Det er brei politisk semje om at fondet har eit finansielt føremål og at det ikkje skal vere eit verkemiddel i utanriks- eller klimapolitikken, seier Jensen.

Lang kamp

Fleire miljøorganisasjonar har lenge kjempa for at oljefondet må få lov til å gå direkte inn i blant anna sol- og vind-selskap.

– Rådet frå ekspertane er krystallklart: det er både god butikk og bra for klimaet, skriv WWF, Framtiden i våre hender, Kirkens Nødhjelp og Greenpeace Norge i ei felles fråsegn.

Dei peikar på stor klimagevinst, lønsemd og spreiing av risiko.

– Dersom fem prosent av oljefondet blir investert direkte i ny, fornybar energi, kan det erstatte kol- og gasskraft tilsvarande 35 gonger Noregs årlege klimautslepp, heiter det.

No blir det opp til Stortinget å avgjere om regjeringa får fleirtal for sitt forslag.

Auka aksjehandel

Som kunngjort allereie i februar foreslo regjeringa å auke aksjehandelen i fondet frå 62,5 til 70 prosent. Håpet er at det skal gi fondet høgare avkastning i ei tid der obligasjonar kastar stadig dårlegare av seg. Regjeringa meiner at risikoen med ein aksjehandel på 70 prosent alt i alt vil vere akseptabel.

I 2015 fekk regjeringa beskjed om å vurdere retningslinjer for investeringane til oljefondet i statsobligasjonar. Det har regjeringa no gjort.

– Departementet legg i fondsmeldinga opp til å endre mandatet slik at hovudstyret skal godkjenne kvart enkelt land som skriv ut statsobligasjonar, og at det skal rapporterast om rutinar og system for godkjenning av dei som skriv ut statsobligasjonar, heiter det.

(©NPK)