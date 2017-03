Regjeringa seier nei til forslag om porno-utval

– Eg deler intensjonen til KrF 100 prosent, men det er ikkje mogleg å straffeforfølgja noko som ikkje er ulovleg berre fordi ein ikkje likar det i det heile. Då fjernar vi prinsipp som er knytte til fri handling, frie tankar og fri ytring, seier stortingsrepresentant Anders B. Werp (H) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Sist veke la fem KrF-representantar fram eit representantforslag med mål om å hindra at barn blir eksponerte for porno. Det innebar å setja ned eit utval med ungdom, teknologar og forskarar for å finna gode tiltak.

Kjell Ingolf Ropstad var ein av dei som meinte det var på tide for politikarane å gripa inn.

– Norske barn er blant dei som er mest utsette for pornografi. Som stortingspolitikar får eg gong på gong førespurnader om å hjelpa foreldre, sa han til NTB.

Det er ikkje berre Høgre som er negative til forslaget frå KrF. Til ANB seier stortingsrepresentant Ulf Leirstein (Frp) at heller ikkje han trur eit slikt utval vil løysa utfordringane med nettporno.

