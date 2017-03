TV 2 legg ned Hotel Cæsar

I desember i fjor gjekk den siste episoden av Hotel Cæsar på lufta på vanleg lineær TV, og i løpet av 2017 er det slutt også for nettversjonen.

– Det stemmer at vi ikkje har bestilt ein ny sesong av Hotel Cæsar no, men for TV 2 så betyr ikkje dette at eventyret er over. TV 2 fortset si dramasatsing, men må som alle gjere prioriteringar. Neste sesong kjem det ikkje nye episodar av Hotel Cæsar, men andre nye seriar, seier TV-kanalens dramasjef Christopher Haug til Tv2.no.

Han seier samtidig at serien har hatt minkande sjåartal i fleire år, og at sjåartala på TV 2 Sumo også har vore dårlege. Der har serien hatt tre episodar i veka sidan januar, i tillegg til ein "langepisode" med dei tre episodane klipt saman til éin. Nye episodar av serien vil bli sende på TV 2 Sumo ut 2017.

Hotel Cæsar gjekk på lufta for første gong 24. oktober 1998, og sidan premieren er det sendt over 3.000 episodar av serien. Det har gjort serien til den lengstlevande såpeserien i Skandinavia nokosinne. I 2001 fekk den Gullruten for beste kvardagsdramaserie.

Blant dei mest markante og kjente skodespelarane som har vore med i serien er Toralv Maurstad, Sossen Krohg og Anette Hoff. Hoff er framleis med i serien.

