Venstre-politikarar reagerer på Grandes Frp-trussel

– Det kom som lyn frå klar himmel at vi etter valet skal finne på ei sak for å felle regjeringa. Det er svært uklokt å annonsere seks månader i førevegen at vi skal kaste Frp og Høgre ut av regjering, for så å tre inn sjølv, seier Venstres Abid Raja til Dagbladet. Han fortel at reaksjonane internt har vore sterke, men at ikkje mange vil seie noko offentleg.

Venstre-ordførar Alfred Bjørlo i Eid kommune i Sogn og Fjordane seier han ikkje kjenner seg heime i Grandes strategi.

– Dette med å true med å kaste ei regjering for å tvinge seg sjølv inn – det er ein strategi som eg trur ein skal vere forsiktig med, seier han til VG.

Venstre har landsmøte i Ålesund i helga, og der vil nok også kampen mot sperregrensa sette sitt preg på møtet. Eit gjennomsnitt av meiningsmålingane i mars viser at Venstre ligg under sperregrensa med 3,9 prosent, og i ei ny måling frå Vårt Land i slutten av mars fell Venstre heilt ned til 2,7 prosent.

(©NPK)