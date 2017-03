Venstre vil ha nytt språkfag

I utkastet til nytt stortingsprogram ønskte programkomiteen å innføra eit nytt obligatorisk språkfag i tillegg til engelsk for 10-åringar.

Det sa eit stort fleirtal ja til på landsmøtet, trass i sterk motstand frå fleire representantar.

Blant motargumenta var kor dei nye språklærarane skal hentast frå når det allereie er mangel på engelsklærarar, og at det allereie er svært trongt på timeplanen.

Tilhengjarar peikar på at dess yngre elevane er, dess lettare har dei for å læra språk, og at ei rekkje land i Europa har ei langt betre språkopplæring enn Noreg.

