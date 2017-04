– Elsyklistar bør få ferdast fritt 

Det kom fram då statsråden heldt innlegg på eit seminar om arbeidet regjeringa gjer med å forenkle forvaltninga av utmarksområda i Noreg måndag.

Vilkåret for at elsykkelen skal tillatast, er liten motor og maksfart på 25 kilometer i timen.

– Samtidig gir vi kommunane moglegheita til å bestemme at det ikkje skal vere lov med elsykkel viss forholda tilseier det, sa Helgesen.

Han varsla også at Miljødirektoratet er i gang med å førebu verneforskriftene slik at det blir lov å sykle på vegar og stiar i nasjonalparkane.

Besøksstrategi

Ein viktig del av arbeidet med å forenkle reglane for ferdsel i utmark har vore å gi generell tilgang til ikkje-motorisert ferdsel. Regjeringa vil derfor endre friluftslova slik at det ikkje oppstår tvil om kva for ferdselsformer som er tillate.

Helgesen vil også at nasjonalparkane, sjølve indrefileten i norsk natur, innan 2020 skal ha eigne besøksstrategiar.

– Det vil styrke og forenkle forvaltninga av verneområda. Vi ser no ei større belastning på dei mest populære stadene. Vi vil ha turistar, men vi vil unngå slitasje, søppel og sikkerheitsutfordringar, seier statsråden til NTB.

Han viser til utfordringar ved populære turområde som Kjerag og Trolltunga.

Økologisk grunnkart

For å fremme berekraftig ferdsel i naturen varsla regjeringa i reiselivsmeldinga si nyleg at den vil "samle og marknadsføre" nokre tilrettelagde turstiar som nasjonale turstiar, etter modell av dei nasjonale turistvegane.

Helgesen viste til at det blei sett av 7,5 millionar kroner til dette arbeidet i 2017-budsjettet.

Arbeidet med naturkartlegging blir no styrkte gjennom etablering av eit økologisk grunnkart for Noreg. Løyvingane til naturkartlegging og økologisk grunnkart blei auka med 35 millionar kroner.

– Det økologiske grunnkartet skal vise kvar vi finn natur som det er viktig å ha kunnskap om når ein for eksempel planlegg bevaringstiltak, inngrep, arealbruk eller næringsverksemd, forklarer Helgesen.

Næring

Fleire stortingsmeldingar rører ved utmarksforvaltninga, og både kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) og landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) deltok på innspelseminaret måndag.

Dale streka under behovet for å legge til rette for auka matproduksjon i norsk landbruk.

– Den viktigaste ressursen er utmarksressursen, sa han.

Dale meiner det ligg eit stort potensial for å skape verdiar i Distrikts-Noreg ved auka bruk av utmarka for å styrke innteninga til landbruket.

Han viste også til at regjeringa har tatt grep i form av ei skogmelding, der ambisjonen er å utnytte potensialet som ligg i norske skogar.

(©NPK)