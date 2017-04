Havboka fossar ut

Dette er boka som sørgde for at Strøksnes fekk både Bragepris og Kritikerpris. Her heime kom ut den i 2015 og etter det har stadig nye utanlandske forlag meldt seg.

"Havboka, eller Kunsten å fange en kjempehai fra en gummibåt på et stort hav gjennom fire årstider" er allereie kommen ut i Nederland, Tyskland og Sverige – til god mottaking.

No ventar utgjevingar i USA, Bulgaria, Tsjekkia, Ungarn, Spania, Italia, Danmark, Frankrike, Finland, Storbritannia, Taiwan, Island, Russland, Kina, Romania, Kroatia, Korea og Polen.

"Ei eineståande sakprosabok. Dels faktarik, dels poetisk" skriv ein bokmeldar i tyske Bücher Magazin – som vidare meinte at dette er "ein fortryllande ode til sjøen"

Her heime har den boklege fisketuren fått eit opplag på heile 47.000 eksemplar.

(©NPK)