Helseleiar: – Ny spesialistutdanning vil gå ut over mindre sjukehus

– Vi treng ikkje fleire medisinske spesialitetar, men ei spesialistutdanning som gir tryggleik for vaktordningar i mindre sjukehus, seier Vorland til Nationen.

Forslaget frå Helsedirektoratet inneber at raskare spesialisering skal møte det auka behovet for spesialistar, samtidig som felles opplæring i generell kirurgi blir droppa.

Norsk kirurgisk foreining og Forening for unge norske kirurgar seier dette vil føre til at mindre sjukehus ikkje vil klare å halde oppe akuttberedskap og vaktordningar. Vorland meiner forslaget er tilpassa sjukehus med mange pasientar, der ein kan ha fleire vaktlag med ulike legespesialistar ved sida av kvarandre. Det vil ikkje vere mogleg ved dei 15–20 minste sjukehusa i landet.

– Eg synest ikkje spesialistutdanninga skal styre sjukehusstrukturen, men tilpassast sjukehusstrukturen.

KrF og Senterpartiet har levert inn to representantforslag på Stortinget, med mål om å hindre at norske legespesialistar blir for spesialiserte. Ap vurderer forslaga. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har sagt til Nationen at han føreset at norske akuttsjukehus får nok kompetente kirurgar også i framtida.

(©NPK)