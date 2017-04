Kripos oppfordrar fleire til å melde datakriminalitet

– Vi ser ein stor auke av kriminalitet gjort via nett, og mot datasystem. Angrepa er meir sofistikerte og avanserte, seier Håvard Aalmo, leiar for seksjon for datakriminalitet i Kripos, til NRK.

Aalmo meiner fleire vil bli utsette for datakriminalitet i tida framover, spesielt løysepengevirus, såkalla direktørsvindel og phishing.

Kripos ser også ein auke i tenestenektangrep mot bedrifter. Slike angrep har til hensikt å skape ustabilitet i nettet, eller å få tenester til å bryte saman. Mørketalsundersøkinga for 2016 frå Næringslivets sikkerheitsråd viste likevel at berre éin av ti bedrifter som blir utsette for datakriminalitet, melder frå til politiet.

– Det er ei stor underrapportering. Det er viktig at både folk og bedrifter melder til politiet, seier Aalmo.

Telenor vart utsett for 3.600 dataangrep i fjor, i tillegg til tallause svindelforsøk, men leverte berre inn 47 politimeldingar. Sidan februar har fleire hundre tusen nordmenn fått ein svindelepost som inneheld løysepengevirus, der kriminelle gir seg ut for å vere Telenor.

Sikkerheitsansvarleg Caroline Lunde hos Telenor seier dei blir utsette for så mykje datakriminalitet at dei ikkje har tid til å melde.

– Vi prioriterer heller ressursane våre på å sørgje for at kundane våre ikkje lir skade, seier Lunde.

