Nav-svindel i utlandet for nær 160 millionar kroner

Dagsavisen skriv at misbruk av dagpengar og arbeidsavklaringspengar er der det blir synda mest. Blant fleire kontrolltiltak kan Nav sjekke om meldekort er sendt inn frå ei datamaskin i Noreg eller utlandet. Etaten kan også få innsyn i kontobevegelsar for å sjå kvar bankkortet blir brukt.

– Nav har spesialisert arbeidet med å avdekkje trygdesvindel i utlandet. Vi har ei gruppe på i overkant av ti årsverk som jobbar med det no, seier direktør Sverre Lindahl i Nav Kontroll.

Sidan 2011 har Nav meldt 71 trygdemottakarar for svindel av til saman 17 millionar kroner i Sverige. Thailand er nummer to på lista med 66 personar melde for å ha svindla 14,5 millionar kroner. I Spania vart det meldt svindel for 8,7 millionar kroner.

– Om lag 85 prosent av meldingane våre blir etterforska av politiet, og det blir tatt ut tiltale. Av desse blir 98 prosent dømt, seier Lindahl.

Det er ikkje ulovleg for arbeidssøkjarar å ta ferie, men då skal ein melde frå slik at stønaden blir stoppa for den perioden. Personar som har fått stønad i meir enn 52 veker, får derimot inntil fire veker ferie med stønad.

