Prince-hyllest med Erna på NRK

I lilla kjole, på ein spesiallaga talarstol på Sentrum Scene, framførte Noregs mest funky statsminister opningsorda på Prince-låten. Det skjedde då fleire norske artistar hylla det avdøde popikonet på konserten " "Shockadelica" i november i fjor.

Andre Prince-tolkarar denne kvelden var Paal Flaata og Hedvig Mollestad, Tone Damli, Sondre Lerche, Alexandra Joner, Julie Bergan, Michael Krohn, Simone, Noora Noor og Knut Reiersrud, Bugge Wesseltoft, Anneli Drecker, Ine Hoem, Kristian Kristensen og Nosizwe.

No sender NRK halvannan times konsertopptak laurdag 8. april.

– Vi inviterte statsministeren først til å vere publikummar, sidan ho er kjent som stor Prince-fan, før eg foreslo for spøk at ho gjorde introen. Vi fekk til svar at det ville ho gjerne! Ho slapp øvingar, fortalde Christer Falck, som saman med Petter Aagaard stod bak konserten og ein etterfølgjande showserie, etter Prince-debuten til statsministeren.

Og Erna sa like entusiastisk "ja" til at ho no blir sendt også i opptak, får NTB opplyst frå Falck.

Prince døydde, 57 år gammal, 21. april i fjor. Same kveld møtte Erna Solberg pressa framfor statsministerbustaden og uttrykte si sorg.

– Eg har høyrt på musikk av Prince når eg skal motivere meg til valkampar og til politiske debattar, og eg har høyrt på Prince når eg har syntest at ting har vore litt tregt og vanskeleg, sa Solberg då til NTB.

(©NPK)