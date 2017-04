Reduserte inntekter i statsrekneskapen

Nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at statsrekneskapens samla inntekter var på 254 milliardar kroner. Det svarar til ein reduksjon på nesten 10 prosent frå same kvartal i 2015.

Dei samla utgiftene auka samtidig i underkant av 1 prosent og var på 314 milliardar kroner. Dette svarar til eit underskot på 60 milliardar kroner før avsetning til Statens pensjonsfond utland.

Statens inntekter frå sal av varer og tenester har auka med rundt 2 milliardar kroner samtidig som inntekter frå skattar og avgifter har falle med 12,5 milliardar kroner.

Driftsresultatet i statens petroleumsverksemd er forverra med nesten ein tredel samanlikna med 4. kvartal i 2015. Renter og utbytte har gått ned med 2,4 milliardar kroner.

Statens eigne driftsutgifter har auka med 6,2 milliardar kroner samanlikna med 4. kvartal for to år sidan, og er no på 61 milliardar kroner.

Kjøp av varer og tenester utgjer noko under ein tredel av denne utgiftsposten som har auka med 18 prosent.

Dei samla overføringane har gått ned med 5,2 milliardar kroner. Omtrent halvparten av desse overføringane er utgifter til pensjonar og trygder som har auka med 4,6 milliardar kroner. Avsetninga frå Statens pensjonsfond utland er 24 milliardar kroner.

