SAS og Norwegian avventande til ny flyplass på Helgeland

SAS fryktar at trafikkgrunnlaget frå den nye stamflyplassen vil bli i snauaste laget, melder NRK.

– Per i dag er ikkje denne flyplassutbygginga nokon fordel for oss. Med så tynt trafikkgrunnlag, meiner vi denne utbygginga er ei feil prioritering, seier Ove Myrold, direktør for samfunnskontakt og infrastruktur i SAS.

Både SAS og Norwegian meiner den nye flyplassen vil innebere auka kostnader for flyselskapa, som igjen vil ramme passasjerane.

– Alle store samferdselsprosjekt har ein prislapp, og vi er bekymra for at ei utbygging som dette vil føre til auka avgifter for flyselskapa og dermed også høgare billettprisar for kundane, seier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen.

Regjeringa og støttepartia sikra i mars fleirtal på Stortinget for å løyve halvannan milliard kroner til ein ny stamflyplass i Rana. Pengane skal likevel fasast inn først i andre del av planperioden – tidlegast i 2024. Det blir lagt til grunn at kommunen og lokalt næringsliv bidrar med 600 millionar kroner til oppstarten. Håpet er at bygginga kan starte neste år og at flyplassen kan stå ferdig i 2024.

Administrerande direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart ​fryktar at den nye flyplassen i Rana vil bli eit tapsprosjekt – med driftsunderskot på rundt 50 millionar kroner årleg.

