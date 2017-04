Vikarar skal ha same lønn som tilsette – full siger i retten

Den samrøystes dommen i Arbeidsretten slår fast at "Fellesbilag 8A, punkt 6 og 7 i Industrioverenskomsten, er slik å forstå at tilsette i bemanningsføretak bundne av Industrioverenskomsten skal ha minst same lønns- og arbeidsvilkår som tilsette i innleigebedrifta".

– Eg er veldig fornøgd, men også svært letta over at det no framleis vil vere mogleg å drive organisasjonsarbeid innanfor bemanningsføretaka, seier Fellesforbundets forbundssekretær Knut Øygard i ein kommentar.

Arbeidsretten gav Fellesforbundet rett i at partane i frontfagsoppgjeret i 2012 tariffesta likebehandlingsreglar, og at tariffestinga ikkje opna for å gjere unntak frå dette, slik NHO og Norsk Industri la ned påstand om.

– No har partane fått ei viktig avklaring, og vi veit korleis avtalen er å forstå, konstaterer Nina Melsom, direktør for tariff og medlemstenester i NHO.

