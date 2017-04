Åtvarar mot vanskelege køyreforhold i fjellet

Obs-varselet gjeld Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Oppland, Hedmark, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Frå tysdag er det venta sterk vind og kraftige regnbyer i vest og sørvest. Tysdag ettermiddag kan det tore og lyne enkelte stader. I fjellet vil nedbøren komme som snø, og snøfokk som vil gi vanskelege køyreforhold, opplyser Meteorologisk institutt. Det er venta kolonnekøyring ved fjellovergangar i Sør-Noreg, skriv NRK.

Den sterke vinden kjem av eit lågtrykk som ligg vest for Island, og som no flyttar seg over Norskehavet.

