2,8 millionar ligg an til å få pengar tilbake på skatten

Du kan merke deg ordet med ein gong – frå i år heiter det skattemelding og ikkje sjølvmelding etter ei lovendring frå nyttår.

– Cirka 2,8 millionar ligg an til å få pengar tilbake, mens om lag 740.000 ser ut til å få restskatt, seier skattedirektør Hans Christian Holte til NTB.

Det er ganske små endringar frå i fjor. Det gjeld også beløpa. Dei som får pengar igjen, får i snitt 11.000 kroner, mens cirka 26.000 kroner er gjennomsnittsbeløpet for dei som får restskatt.

– Hovudårsaka til at ein del får baksmell og andre får pengar igjen, er endringar som skjer i livet til kvar enkelt. Endringane påverkar skatten etter at ein har fått antatt inntekt og berekna skatteprosent, seier skattedirektøren.

Sjekk opplysningane

Årets skattemelding inneheld fleire førehandsutfylte opplysningar enn nokon gong tidlegare. Opplysningane blir innrapporterte av arbeidsgjevarar, bankar, barnehagar og andre som leverer informasjon om inntekt, formue, gjeld og frådrag. Men det er framleis alfa og omega å sjekke at opplysningane stemmer.

– Jo fleire opplysningar vi får, desto betre kvalitet på innhaldet i skattemeldinga. Men sjølv om mykje er fylt ut, må du likevel sjekke at opplysningane stemmer. Skattemeldinga er førehandsutfylt, ikkje ferdigutfylt, understrekar Hans Christian Holte.

– Noko av det viktigaste du kan gjere er å sjekke at du har dei frådraga du har krav på. Det er ein del opplysningar vi ikkje har føresetnader for å kjenne til, påpeikar skattedirektøren.

1,2 millionar personar leverte skattemeldinga med endringar i 2016. Men det var rundt 400.000 som ikkje eingong opna dokumentet. Holte håper dette talet blir mindre i år.

– Det som typisk manglar, er eit eller anna frådrag som ein burde sett. Det kan også vere ekstrainntekter som ikkje er ført opp. Dette kan gi utslag i begge retningar, seier skattedirektøren.

Andre kan sende inn for deg

Dei fleste lønnstakarar og pensjonistar sjekkar, endrar og leverer skattemeldinga elektronisk. I år blir det sendt ut heile 4,8 millionar skattemeldingar, meir enn nokon gong før. Samtidig er det for første gong under éin million skattemeldingar som blir sende ut på papir.

– Tala bekreftar trenden vi har sett gjennom dei siste åra, at fleire og fleire føretrekkjer å bruke dei digitale løysingane våre, seier Holte.

Nytt i år er at privatpersonar kan delegere rettar til å endre og levere skattemeldinga til andre. Det betyr at eit familiemedlem eller ein rekneskapsførar no kan levere di personlege skattemelding på vegner av deg. Mens pensjon frå Danmark kom med i fjor, er også pensjon frå Sverige førehandsutfylt i skattemeldinga i år.

Skal du gjere endringar på skattemeldinga, har du frist til 30. april. Treng du ikkje gjere endringar, treng du ikkje å gjere nokon ting når du er privatperson. For bedrifter er det andre reglar. Dei aller fleste får skatteoppgjeret 21. juni. Dei neste puljane er 4. august og 25. oktober.

Problem med Altinn

Tysdag morgon opplevde enkelte problem med å logge seg inn på Altinn med BankID og BankID på mobil. Skatteetaten oppfordra folk som er nysgjerrige på om dei får baksmell eller restskatt til å prøve igjen seinare eller logge inn med ein annan elektronisk ID.

Meir informasjon, tips og råd om skattemeldinga finn ein på Skatteetatens nettsider.

