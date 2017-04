E16-utbygging nedprioritert i Nasjonal transportplan

– Kostnadsutviklinga har vore slik at vi må sjå korleis det kan gjerast billigare, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til Dagens Næringsliv.

Onsdag legg regjeringa og samarbeidspartia fram ny NTP for åra 2018–2029. Ifølgje avisa var det i gjeldande NTP lagt opp til at bygginga av ein ny 17 kilometer lang firefeltsveg på strekninga Nybakk-Herbergåsen kunne starte i 2018. Den er klemt inn mellom to motorvegstrekningar som allereie er fullført. Solvik-Olsen bekreftar at ein ny motorveg kan bli utsett.

– Hedmarkingane får meir til veg per innbyggjar enn gjennomsnittet for fylka. Så er det nokre som meiner riksveg 4 er viktigast, nokre seier E6, nokre igjen riksveg 25. Det vil alltid vere grupper som føler seg nedprioriterte, seier statsråden.

Ordførar Sjur Strand (Ap) i Kongsvinger er heilt ueinig.

– Dette er heilt håplaust. Vegen er viktig for næringslivet og kontakten mot Sverige. Og for den store jobbpendlinga, særleg mot Gardermoen. Vi har arbeidd for den i fleire tiår, og det har vore konsensus i fylket, seier Strand.

