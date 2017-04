Fafo: Langtidsopphald i asylmottak ikkje negativt for integreringa

– Vi finn det kanskje litt overraskande at når flyktningar først er busette i ein kommune, så er det ikkje nokon stor forskjell på integreringstempoet på dei flyktningane som har sete lang tid i mottak og dei som har sete kort tid i mottak, seier forskingssjef Anne Britt Djuve i forskingsstiftinga Fafo til NRK.

Undersøkinga bekreftar likevel at mange asylsøkjarar synest det er ei stor påkjenning å bu i asylmottak, med uvisse om kva som skal skje med dei og ofte eit passivt tilvære. Rapporten viser at ein del av dei unge asylsøkjarane ikkje taklar langtidsopphald på mottak så bra.

– Vi er glade for at rapporten viser at lang butid i mottak ikkje treng å vere negativt for integreringa i Noreg på sikt. Samtidig er det viktig at særleg dei unge blir busette raskt. Rapporten viser at det er viktig med eit høgt og godt aktivitetstilbod i mottak. Det er også vi veldig opptatt av, seier assisterande direktør i Utlendingsdirektoratet, Birgitte Lange.

