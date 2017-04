Forskar kritisk til analyse av miljøgifter i laks

Det viser seg at Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking (NIFES) har nytta forskjellige framgangsmåtar under analysen av miljøgifter i oppdrettslaks kontra villaks, fortel NRK. Ifølgje NRK har fleire forskarar reagert på måten analysen er gjort.

– Viss vi ser på designet som ligg bak og statistikken som er gjort, så er det store manglar ved det, og det er fleire ting som skurrar, seier professor i toksikologi, Anders Goksøyr, ved Universitetet i Bergen.

Han reagerer blant anna på at det er brukt forskjellige delar av fisken når ein har samanlikna, at det ikkje er oppgitt alder på fisken og at ein har brukt samleprøvar av oppdrettslaksen og enkeltprøvar av villaksen. Alle desse forskjellane kan slå negativt ut når det gjeld å berekne innhaldet av miljøgifter.

I villaksen vart det brukt heil filet, medan prøvene av villaksen vart tatt berre ein del av fileten, såkalla NQC-snitt. Teoretisk sett kan eit utsnitt av ein filet innehalde mindre miljøgifter enn ein heil filet, påpeiker Goksøyr.

Leiar av forskingsprosjektet ved NIFES, Anne-Katrine Lundebye, seier til NRK at dei har skrive ein artikkel basert på dei funna dei gjorde og dei tala som var tilgjengelege.

– Oppdrettslaksen er ein del av eit årleg overvakingsprogram der Mattilsynet tar prøver av oppdrettslaks, med NQC-snitt. I prosjektet på villaks hadde vi heile fisken tilgjengeleg, seier Lundebye.

(©NPK)