Frp vil behalde, men reforhandle EØS-avtalen

Frp er motstandarar av EU-medlemskap, og nestleiar Per Sandberg har tidlegare sagt at det kunne gå i same veg med EØS-avtalen. Men fleirtalet av fylkeslaga i partiet går inn for å behalde sistnemnde, ifølgje Nationen. I programutkastet som skal behandlast av landsmøtet i mai, står det at «Norges handel med EU styres gjennom EØS-avtalen, men deler av EØS-avtalen bør reforhandles».

Avisa har kontakta 16 av 19 fylkeslag, og 13 av desse seier dei vil behalde avtalen. Tre er i mellomposisjon, enten fordi fylkeslaget ikkje har konkludert eller fordi dei er kritiske til avtalen samtidig som dei meiner Noreg ikkje kan stå utan ein handelsavtale.

Med unntak av to, seier alle at EØS-avtalen må reforhandlast, men få kan seie noko om kva dei ønskjer reforhandla.

