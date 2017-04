Helse vest legg ned akuttkirurgien ved Odda sjukehus

Det er NRK som melder om vedtaket.

– Det er ikkje realistisk at eit akuttkirurgisk tilbod ved Odda sjukehus framover vil kunne innfri krava til kvalitet som blir stilt i Nasjonal helse- og sjukehusplan, sa fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse vest under møtet.

Ordførar Roald Aga Haug (Ap) seier dei vil jobbe for å få snudd avgjerda, både opp mot Stortinget og regjeringa.

– Vi skal gjere det svært ubehageleg for helseministeren dei neste månadane om det blir antyda at han har tenkt å følgje opp eit vedtak om nedlegging frå Helse vest, seier Haug.

Haug får støtte av blant anna SV og Sp, som tidlegare har sagt dei vil ta opp kampen på Stortinget.

– Denne nedlegginga gir eg helseminister Bent Høie ansvar for, det er han som har opna for ei slik svekking av lokalsjukehus. Vårt krav er at Høie overprøver føretaket og bergar akuttkirurgien, seier SV-leiar Audun Lysbakken.

