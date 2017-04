Horne vrakar kjønnsnøytral likestillingslov

Horne fekk kritikk då ho i januar sende forslag om ei kjønnsnøytral likestillings- og diskrimineringslov på høyring. Likestillings- og diskrimineringsombodet (LDO) var blant fleire faginstansar som meinte forslaget ville svekkje kvinners vern mot diskriminering.

No snur Horne på nokre av dei sentrale ankepunkta og sørgjer for at kvinner får prioritet framfor menn i føremålsparagrafen til lova, skriv Dagbladet.

– Grunnen til at vi foreslo at føremålsparagrafen skulle vere nøytral, var at vi meinte alle diskrimineringsgrunnar var like mykje verdt. Samtidig fekk vi veldig mykje motstand, og derfor la vi kvinner inn igjen. No seier føremålsparagrafen at lova særleg skal ta sikte på å betre forholda for kvinner, og vi har utvida det til også å gjelde minoritetar, forklarar Horne til avisa.

Ho meiner lova styrkjer kvinners vern mot diskriminering på fleire punkt, blant anna ved graviditet og såkalla samansett diskriminering, som ifølgje statsråden særleg rammar kvinner. Ho går også tilbake på forslaget om å endre kravet om at arbeidsgjevarar må jobbe for betre likestilling. Det skulle berre gjelde private arbeidsgjevarar dersom dei hadde fleire enn femti tilsette, men skal no gjelde for alle.

