Lasteskip pålagt å bli liggjande i Noreg

Miljødirektoratet opplyser at dei pålegg lasteskipet Harrier å bli liggjande i Gismarvik hamn til dei er sikra på at skipet ikkje går til ulovleg opphogging og til større mengder med oljehalding avfall er levert til forsvarleg behandling i Noreg.

Skipet Tide Carrier, som har skifta namn til Harrier, fekk motorstopp utanfor Jæren 22. februar. Etter ein redningsaksjon blei lasteskipet slept til Gismarvik hamn der det har lege sidan 23. februar.

På sine heimesider skriv direktoratet at fleire involverte aktørar har stadfesta at skipet er på veg til vraking. Det er også avdekt at skipet har ein einvegs forsikringspolise kalla "brake up voyage", frå Høylandsbygd til Gadani, Pakistan.

– Vi meiner det er overvegande sannsynleg at Harrier var på veg til ulovleg opphogging i Pakistan, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Sjøfartsdirektoratet har også avdekt at det er større mengder med ei uidentifisert avfallsvæske om bord. Skipet må ha løyve frå miljømyndigheitene for å kunne transportere dette avfallet ut av Noreg.

– Dette skipet både er avfall og har avfall om bord. Det får ikkje sigle før vi er sikra på at det ikkje går til ulovleg vraking og at avfallet går til forsvarleg behandling, seier Hambro.

