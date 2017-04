Moldvarp-teiknar fekk Astrid Lindgren-prisen

Namnet hans er ikkje like kjent som den snart ikoniske karakteren han har teikna – nemleg verdsberømte "Den lille muldvarpen som ville vite hvem som hadde bæsjet på hodet hans".

Boka er ført i pennen av Werner Holzwart. Erlbruch (f. 1948) har skrive rundt ti eigne bøker, og illustrert nærmare 50 titlar av andre forfattarar. Frå ALMA-juryen heiter det:

– Wolf Erlbruch gjer eksistensielle spørsmål tilgjengelege og handterlege for lesarar i alle aldrar. Med humor og varme djupt rotfesta i humanistiske ideal, viser verka hans det vesle i det store.

Sjølv er den nybakte ALMA-prisvinnaren overvelda, seier han til TT.

– Det er den største prisen når det gjeld illustrasjonar for barn. Eg er overvelda, det er nesten for mykje, men vedunderleg. Verkeleg vedunderleg, sidan eg også var ein stor beundrar av Astrid Lindgren, og leste alle hennar bøker for sonen min.

