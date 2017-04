NHO: Framleis ein veg å gå for norsk økonomi

– Marknadsindeksen vår er no omtrent på same nivå som i 2012. Etter to år med fastlandsvekst på knapt 1 prosent årleg i gjennomsnitt ventar vi no ein vekst på om lag det dobbelte i år og neste år, seier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

NHOs ferske økonomibarometer, som tar pulsen på NHOs medlemsbedrifter, viser tydeleg at stemninga og framtidstrua er på veg opp over heile landet og i alle næringar. For fjerde kvartal på rad aukar talet på bedrifter som er positive både til marknadssituasjonen no og til utsiktene framover.

Vestlandet

Sjølv på Vestlandet vurderer no eit fleirtal av bedriftene marknadssituasjonen som god, og samtidig er arbeidsløysa på veg ned. Likevel er det framleis ein veg å gå, åtvarar Dørum.

– Nedturen i oljeverksemda er neppe over. Vi reknar med fall i oljeinvesteringane også i år og neste år, med til saman nye 15 prosent. Samtidig kan vi ikkje forvente at oljeprisen skal tilbake til historisk høge nivå, seier sjeføkonomen.

Oljepris

Dørum peikar på at regjeringa i perspektivmeldinga som vart lagt fram førre veke, legg til grunn ein oljepris på 65 dollar fatet. Dessutan er forventa avkasting av oljefondet nedjustert til 3 prosent, og uttaket redusert tilsvarande.

– Det betyr vesentleg mindre oljepengar til statsbudsjettet. Auka oljepris betyr også auka kronekurs, noko som svekkjer den kostnadsmessige konkurranseevna til norske bedrifter. I tillegg dryger omstillingane. Ein nær rekordhøg del av investeringane går no til bustader og offentleg investeringar, ikkje til næringsverksemd, seier Dørum.

