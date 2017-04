No kjem Sanner med resten av reformene

Ikkje mindre enn tre stortingsmeldingar om kommunereforma og regionreforma blir lagt fram av Sanner onsdag.

Frå før er det kjent at talet på kommunar blir kutta med 70. Dei 19 fylka vi har i dag skal reduserast til "om lag" ti regionar, og talet på fylkesmenn følgjer etter. Etter at reforma er gjennomført, vil Noreg ha 358 kommunar.

Så langt har 153 kommunar fatta vedtak om samanslåing. Av desse har 94 funne seg ein "partnar" og går saman i 39 nye kommunar. Ei samanslåing er allereie gjennomført. Vestfold-kommunane Stokke, Andebu og Sandefjord vart Sandefjord kommune 1. januar i år.

Regjeringspartia Høgre og Framstegspartiet er blitt einige med Venstre og delvis einige med KrF om det nye kartet. KrF har sagt nei til at 27 kommunar dels med tvang skal reduserast til 8.

Eitt av spørsmåla Sanner ikkje har noko klart svar på enno, er korleis valdistrikta vil komme til å sjå ut. Regjeringa ønskjer å greie ut heile valordninga, og ser for seg at vi tidlegast kan stemme i tråd med dei eventuelle nye regiongrensene ved stortingsvalet i 2025, seks år etter at vi tidlegast kan stemme på nye kommune- og regionpolitikarar.

Forklaringa er at Grunnlova seier at stortingsval skal gjennomførast i 19 valdistrikt. Ei grunnlovsendring må fremmast i ein stortingsperiode og deretter vedtakast i den neste, og Sanner meiner at heile valordninga må greiast ut før eit nytt forslag kan fremmast.

Det er for lenge å vente, meiner Venstre, som allereie har fremma forslag om grunnlovsendring, slik at endringa kan vedtakast innan 2021. Dersom Sanner får stortingsfleirtalet med seg på sitt opplegg, vil utvalet som skal greie ut ei ny valordning også sjå på moglegheita for å behalde dei 19 valdistrikta som i dag.

