Regjeringa strammar opp marknaden for forbrukslån

Tre Frp-statsrådar, finansminister Siv Jensen, forbrukarminister Solveig Horne og justisminister Per-Willy Amundsen, stilte samla opp på pressekonferansen i Oslo der dei presenterte det regjeringa kallar ei kraftfull pakke av tiltak som skal sørgje for at denne marknaden fungerer betre.

– Kredittkort og forbrukslån kan gi økonomisk fridom, men det er mange som opplever for aggressiv marknadsføring, og for mange hamnar i ei gjeldsfelle. Tiltaka til regjeringa vil bidra til at marknaden fungerer betre, seier Jensen.

Blant tiltaka er ei ny forskrift om marknadsføring av kreditt for å stoppe aggressiv marknadsføring.

– Marknadsføring av forbrukslån må skje på ein ryddig måte. Regjeringa vil bidra til at færre blir pressa til å ta opp usikra lån eller kreditt som kan bli ei belasting resten av livet, seier Amundsen.

Uteståande kreditt

Ei anna ny forskrift gjer at finansføretak må angi samla uteståande kreditt i beløpsfeltet på kredittkortrekningar.

– Dette vil gjere det enklare for kundane å få oversikt over uteståande gjeld og betale tilbake denne, sa finansministeren.

Vidare blir det innført ei gjeldsinformasjonslov som gir bankane oversikt over folks totale gjeld slik at dei kan la vere å gi lån til folk som ikkje kan betene den.

– Den nye lova opnar for ei løysing som bidrar til at bankar og andre finansføretak kan gjere meir korrekte kredittvurderingar og få informasjon i sanntid, slik at forbrukslån og annan kreditt ikkje blir gitt til personar som kan få problem med tilbakebetalinga, sa Horne.

90 milliardar

Regjeringa vurderer også ytterlegare tiltak for å bidra til at forbrukslånsmarknaden skal fungere betre. I Finansmarknadsmeldinga 2016–2017 som blir lagt fram for Stortinget onsdag, er det ei brei omtale av marknaden for forbrukslån og tiltak som det blir arbeidd med.

– Forbruksgjelda er no på 90 milliardar kroner, og den auka i fjor med 15 prosent. Stadig fleire får problem med tilbakebetalingar, sa Horne.

(©NPK)