Regjeringa vil krevje fem år i Noreg for å få kontantstøtte

Regjeringa har gjennomgått velferdsordningane for flyktningar og legg no fram innstrammingsforslag for Stortinget. Eitt av forslaga inneber at dei særskilde reglane for flyktningar i folketrygdlova i all hovudsak vert oppheva.

– Det er ikkje rettferdig at innvandrarar skal kunne få betre vilkår enn andre. Velferdsordningane må likebehandle flyktningar, norske statsborgarar og andre med lovleg opphald i Norge, seier finansminister Siv Jensen (Frp).

Likebehandling

Ein av dei viktigaste endringane er å fjerne unntaket frå kravet om 40 års butid når det gjeld alderspensjon og uføretrygd. Det betyr at flyktningar heretter ikkje automatisk vil få minstepensjon når dei passerer aldersgrensa, eller få uføretrygd ved varig sjukdom.

– Ved å fjerne særrettar for flyktningar blir denne gruppa likebehandla med alle andre grupper i Noreg, som norske borgarar som kjem tilbake frå lange utanlandsopphald, sa arbeidsminister Anniken Hauglie (H) til NTB i fjor sommar, då forslaget vart sendt på høyring.

Flyktningar over 67 år og uføre flyktningar vil i staden falle inn under ordninga med supplerande stønad, ei slags statleg sosialhjelp. Dette er ei ordning som skal sikre ei minsteinntekt for personar som har fylt 67, men har kort butid, slik at dei ikkje har kunna tene opp tilstrekkelege alderspensjonsrettar i folketrygda.

Jensen seier endringane i lovforslaget, som ifølgje Nettavisen vert lagt fram i statsråd onsdag, skal balansere omsynet til inntektssikring for asylsøkjarar og flyktningar og omsynet til at Noreg ikkje skal stå fram som eit særleg attraktivt destinasjonsland.

Sparer milliardar

– Dei som får opphaldsløyve skal bli tilbydd tilstrekkelege og forsvarlege ordningar. Samtidig er det viktig at Noreg ikkje har meir attraktive ytingar enn andre land. Noreg skal ikkje vere førstevalet til flyktningane berre fordi det er lett å ta imot trygd eller andre sosiale ytingar, seier ho.

Endringsforslaga vart sendt på høyring i fjor sommar med høyringsfrist i november. Mange høyringsinstansar var svært negative til dei foreslåtte endringane.

Økonomisk vil innstrammingstiltaka få full effekt i 2060. Då anslår regjeringa ei årleg innsparing på mellom 2,4 og 4,6 milliardar kroner.

