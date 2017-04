Samarbeider om felles billettløysing i fleire fylke

Det er selskapa Brakar, Kolumbus, Agder kollektivtrafikk, Østfold kollektivtrafikk og Ruter som går saman om ei felles løysing. Målet er å tilby kundane ei felles betalingsløysing som skal byggje på Ruters mobilbillett.

– Vi må gjere det endå enklare å reise kollektivt. Skal vi lykkast med det, så må tilbodet opplevast som enkelt å forstå, vere tilgjengeleg og det må vere lett å flytte seg, seier Ruters administrerande direktør Bernt Reitan Jenssen.

Mange av innbyggjarane i Akershus kryssar dagleg fylkesgrensa både til Oslo, Buskerud og Østfold.

– Eit felles baksystem for mobilbillettane vil gjere det endå enklare å reise kollektivt over lengre strekningar og mellom regionane. Det er kundeorientering i praksis, seier fylkesordførar i Akershus Anette Solli.

Byråden for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg, seier det spelar liten rolle for dei reisande kva for eit fylke eller selskap som er ansvarleg for å køyre bussane, og at det med moderne mobiltelefonar og mobilbillett ligg til rette for å gjere kollektivreisa enklare for folk.

– Slik legg vi til rette for at endå fleire kan reise kollektivt og la bilen stå, seier Berg.

