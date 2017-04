Stabil bestand av moskus på Dovrefjell

Statens naturoppsyn (SNO) har gjennomført teljinga, der hensikta er å få oversikt over talet på dyr i stammen og samansetjinga fordelt på kyr, oksar og kalvar.

Miljødirektoratet opplyser at teljinga viser at det lever minst 249 dyr på Dovrefjell no, mot minst 220 dyr i fjor. Av desse er det minimum 114 vaksne kyr, 25 dyr fødde i 2016 og 44 vaksne oksar. Resten er individ fødde i 2014 og 2015.

– Årets resultat samsvarer godt med teljinga i 2016, fordi vi truleg ikkje fann alle dyra då, seier seniorrådgivar Tord Bretten i SNO.

Før årets kalving er det 137 potensielt kjønnsmodne dyr i bestanden, som truleg gir ein tilvekst på 80–90 kalvar, og ein bestand på cirka 330 til 340 dyr etter kalving.

– Ut frå registreringane dei siste åra, antar vi at ein del av årets kalvar vi døy som følgje av lungebetennelse utover seinsommaren og hausten, seier Bretten.

