Stavanger kommune seier opp avtale med omstridd sjukeheim

Det har i lengre tid vore samarbeidsproblem mellom kommunen og styret på sjukeheimen, skriv Stavanger Aftenblad.

– Vi vil no sende ei oppseiing av driftsavtalen ved Blidensol. Oppseiingsperioden er på to år, og når den perioden er omme, vil vi ikkje lenger bruke Blidensol som vår sjukeheim. Då må vi flytte pasientane andre stader, seier kommunaldirektør Per Haarr, til avisa.

Sjukeheimen har fått fleire åtvaringar frå kommunen tidlegare, men Haarr seier at dei ikkje har fått tilbakemeldingar. Det er første gong at kommunen seier opp ein driftsavtale med ein sjukeheim.

Sjukeheimen har også blitt grundig omtalt i media etter at dei nekta ein tilsett å bere hijab på jobb. Dette førte til at saka vart tatt opp i Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda slo fast at hijab-forbodet ved sjukeheimen er i strid med forbodet mot diskriminering på grunn av religion.

Blidensol sjukeheim har tidlegare også fått krass kritikk frå Arbeidstilsynet. Dei meiner at driftsstyret ved sjukeheimen overstyrer leiinga, både når det gjeld dagleg drift og HMS-arbeid, og at dette gir uheldige konsekvensar for arbeidsmiljøet.

Kirsten Smedvig, nestleiar i driftsstyret ved sjukeheimen, ønskjer ikkje å kommentere saka i Stavanger Aftenblad.

